A Roma la Conferenza nazionale sulla nutrizione

Il 21 febbraio, nell'Auditorium del ministero della Salute, nella sede di Ribotta a Roma, si terrà la Conferenza nazionale sulla nutrizione.

L'evento, articolato in tre giornate - si legge in una nota del ministero - vedrà istituzioni, società scientifiche, mondo accademico, associazioni, consumatori e rappresentanti della filiera agroalimentare confrontarsi sulle principali tematiche in ambito nutrizionale.



La tre giorni prevede il saluto di benvenuto del ministro della Salute, Orazio Schillaci; gli interventi del sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, il 22 febbraio, e del vice ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli, in apertura della terza giornata. Presente anche il minsitro dell'Agricoltura e della sovranità ambientale e forestale, Francesco Lollobrigida.

