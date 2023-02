ColtivaTo, a Torino arriva il primo festival internazionale dell'agricoltura

"ColtivaTo. Con i piedi per terra", primo festival internazionale dell'agricoltura, in programma a Torino dal 31 marzo al 2 aprile, patrocinato da Regione Piemonte e Comune di Torino. Il Festival nasce da un'idea di Antonio Pascale, scrittore e ispettore presso il ministero dell'Agricoltura, e di Maria Lodovica Gullino, fitopatologa e imprenditrice, che vogliono «raccontare l'agricoltura in modo nuovo, l'agricoltura che nutre il mondo, evidenziando soprattutto l'innovazione che sta dietro alle produzioni agricole e il bisogno continuo di innovare con la ricerca».

Sono tre giorni di incontri, conferenze, dibattiti, tavole rotonde, visite guidate, concerti ed una rassegna cinematografica per un festival diffuso in numerose sedi nella città di Torino: Il Circolo dei lettori, il Museo Egizio, il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano, la Cavallerizza Reale e il Palazzo Civico mentre il Cinema Massimo e il Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe Verdi” saranno sede di spettacoli teatrali, concerti e proiezioni cinematografiche. Il programma sul sito: www.coltivato.com.

Di Piera Genta

