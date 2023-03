Fonte Margherita partner del Marketing Retail Summit di Bari

Un nuovo evento per l'Acqua Minerale e le bevande analcoliche delle Piccole Dolomiti. Fonte Margherita 1845 è sponsor dell'edizione di Bari del "Marketing Retail Summit" organizzato per mercoledì 22 marzo 2023.

Un'ulteriore occasione per dare visibilità alle etichette e far degustare i prodotti.

Il brick eco-friendly e le bottiglie in vetro saranno per il beverage le protagoniste dell'incontro che riunirà soprattutto il mondo del retail.



