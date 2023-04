Fiumicino, tutto pronto per la prima edizione della "Festa della Carota"

Il territorio di Fiumicino festeggia per la prima volta nella storia uno dei suoi prodotti agricoli d'eccellenza: la carota. Sabato 22 e domenica 23 aprile, infatti, al Parco Avventura di Fregene, ci sarà la "Festa della Carota". «L'iniziativa - spiega l'assessora alle Attività produttive, Erica Antonelli - realizzata in collaborazione con la Pro Loco di Fregene e Maccarese, nasce per valorizzare un prodotto centrale per il nostro territorio, la carota».

«A tale proposito, come amministrazione, abbiamo scelto di affiancare l'associazione produttori di carota per avviare il percorso amministrativo legato all'ottenimento del marchio Carota di Fiumicino IGP. In questo percorso siamo stati accompagnati anche anche da Arsial, l'Agenzia Regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura, per la stesura del dossier e che presenteremo nel corso del convegno previsto per sabato, alle ore 16.30» ha concluso Antonelli.

