Eventi speciali a Torino per la Giornata mondiale della terra

A Torino per la prima volta viene celebrata la 53ª Giornata Mondiale della Terra con una grande festa gratuita e carbon neutral aperta a tutti in due luoghi nel cuore della città, i Giardini Reali e la Cavallerizza. Organizzata da AWorld e Club Silencio con il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo. AWorld è una piattaforma che ha lo scopo di promuovere uno stile di vita sostenibile, misurare l’impatto delle persone sull’ambiente e premiare le azioni virtuose. Club Silencio è un’associazione culturale torinese impegnata in progetti esperienziali che stimolano la partecipazione attiva dei giovani under 35 alla vita culturale, sociale e democratica del proprio territorio. Presso i Giardini reali l’Earth Village, area dedicata al mondo della divulgazione e al confronto tra tutti i protagonisti del cambiamento.

Tra questi il Salone Internazionale del Libro di Torino propone uno scambio di libri con lo scopo di incentivare la lettura. Conad annuncia la partenza della campagna Forestiamo insieme l’Italia 2023 che ha come obiettivo la messa a dimora di 11mila alberi in 11 regioni italiane entro la primavera 2024. Nella cornice dell’evento, Conad presenterà inoltre il nuovo posizionamento della linea di prodotti a marchio Verso Natura Conad come risposta ai clienti più attenti al benessere naturale e alla sostenibilità, con una offerta che comprende prodotti biologici e a ridotto impatto ambientale.



Sempre all’interno dei Giardini Reali troviamo l’Earth Market by Green Pea & Barone Ostu: uno spazio di vendita e di scoperta dedicato al mondo del vintage e del second hand. Non manca il Food in un’area che unisce ristoranti e food truck con prodotti ecosostenibili in linea con i principi dell’Agenda 2030. Nell’area della Cavallerizza durante tutta la giornata un alternarsi di incontri e workshop legati alla sostenibilità con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni torinesi, a sottolineare l’impegno della Città, nominata fra le 100 città europee che si impegneranno a diminuire le emissioni entro il 2030. Il gran finale con il Concerto per la Terra, a partire dalle 19:00 sul Main Stage di Earth Day, all’interno dei Giardini Reali, prenderà vita una speciale performance live che farà ballare e cantare il pubblico sulle note di grandi musicisti, tutti attivamente impegnati sulle tematiche di sostenibilità promosse da Earth Day. Sul palco si alterneranno Saturnino, Marlene Kuntz, Syria, Ensi, Epoque, Frero, Klaus, Leon Faune molti altri.

