Vinòforum 2023, due giorni di stop causa maltempo

«Una decisione difficile, ma inevitabile. Per noi uno sforzo economico e organizzativo rilevante, ma che mettiamo in campo volentieri per rispetto nei confronti dei nostri espositori, degli sponsor e del pubblico». Con queste parole Emiliano De Venuti, Ceo di Vinòforum, annuncia la decisione di mettere in pausa la manifestazione per le giornate di martedì 13 e mercoledì 14 giugno.

La pioggia che si è abbattuta sulla Capitale a partire da domenica e l’allerta meteo codice giallo diramata dalla Protezione Civile per i prossimi due giorni, hanno indotto gli organizzatori a decidere per quello che, in termini automobilistici, si definirebbe uno stop and go. Infatti Vinòforum riprenderà a partire da giovedì 15 e si protrarrà fino a martedì 20 giugno.

«Vinòforum – conclude De Venuti - merita di essere vissuto nel migliore dei modi. La grande quantità di pioggia già caduta e quella annunciata hanno danneggiato il suolo rendendo tutto meno fruibile. La pausa ci permetterà di porre rimedio ai danni provocati dal maltempo. L’appuntamento è quindi per la riapertura di giovedì 15 giugno. Intanto mi preme ringraziare gli espositori e gli sponsor che come sempre ci supportano, collaborando nelle situazioni di emergenza e proponendo soluzioni e il nostro pubblico che anche in queste serate non ha fatto mancare la propria presenza, nonostante condizioni obiettivamente difficili.»

