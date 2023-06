Agugiaro & Figna è partner principale di Emergente2024

Agugiaro & Figna Molini, tra i più importanti gruppi dell’arte molitoria italiana, è partner principale della nuova edizione di Emergente 2024, competizione dedicata ai giovani talenti della ristorazione e ospitalità, che prende il via con la selezione nord di EmergentePizza ed EmergenteChef il 4 e 5 luglio presso Villa Terzaghi, a Robecco sul Naviglio (MI). Due giornate di gare dedicate ai migliori pizzaioli under 35 e chef under 30, tra i quali verranno decretati i primi otto finalisti, quattro per categoria, pronti a concorrere poi nella finale prevista all’inizio del prossimo anno.

Durante la due giorni delle selezioni, Agugiaro & Figna Molini sarà promotore di due talk dedicati a formazione e sostenibilità nel mondo della ristorazione, temi su cui si rifletterà insieme ad ospiti di spicco, quali giornalisti, accademici e professionisti del settore, che animeranno i dibattiti. Martedì 4 luglio alle ore 16.30 si terrà il primo talk dal titolo “La formazione nel settore della ristorazione”, che affronterà il tema della collaborazione tra aziende ed enti di formazione, dagli Istituti alberghieri alle scuola di formazione professionale, come valore qualificante di una strategia di posizionamento. Ospiti del panel saranno Enrico Bonardo, Direttore commerciale scuola italiana pizzaioli, Marco Colognese, food writer, critico enogastronomico e autore, Paolo Corvo, professore di sociologia generale dell’Università di scienze gastronomiche di Pollenzo, Davide Fiorentini, tra i protagonisti del mondo della pizza con il suo progetto “O’ Fiore Mio” nato a Faenza, Giuseppe Grassi, docente di Alma Scuola internazionale di cucina.

Mercoledì 5 luglio, alle ore 16.30 si terrà invece il secondo incontro dal titolo “Ristorazione e Sostenibilità, un binomio possibile?”. A riflettere e animare il dialogo su un tema così sfaccettato e centrale oggi per il comparto, saranno Riccardo Agugiaro, amministratore delegato di Agugiaro & Figna Molini, Daniele Ceratto, ufficio relazioni esterne dell’Università di scienze gastronomiche di Pollenzo, Gianni Di Lella, pizzaiolo de La Bufala di Maranello, Alberto Marchisio, direttore generale ViteVis, Lorenza Vitali, giornalista e editore Witaly. L’orientamento alla sostenibilità è parte integrante della filosofia aziendale di Agugiaro & Figna Molini, che porta avanti un dialogo costante con i professionisti del settore dell’arte bianca, della pizza e della cucina, volto alla sensibilizzazione verso queste tematiche. Sono diverse anche le azioni già introdotte dall’azienda molitoria, tra cui l’impiego al 100% di energia proveniente da fonti rinnovabili e l’utilizzo di sola carta certificata FSC per il confezionamento delle farine, come il packaging eco-sostenibile della linea “Le 5 stagioni”.

Agugiaro & Figna Molini supporterà i concorrenti durante le competizioni proprio con la linea di farine “Le 5 Stagioni”, fornita ai pizzaioli per tutte le loro preparazioni, ma anche agli chef per le panificazioni previste dalla gara. Si tratta di una gamma unica e innovativa di farine e miscele per pizza che si articola in oltre 20 tipologie di prodotti di altissima qualità. Alla due giorni della Selezione Nord di EmergenteChef ed EmergentePizza, seguiranno due ulteriori appuntamenti: la Selezione Centrosud, che si terrà il 3 e il 4 ottobre 2023, presso l’Università dei Sapori di Perugia, e la Finale, prevista a inizio 2024 presso Alma, scuola di cucina alla Reggia di Colorno. Villa Terzaghi, che farà da cornice al primo appuntamento della Selezione Nord del 4 e 5 luglio, è sede istituzionale del progetto didattico promosso dall’Associazione Maestro Martino presieduta dallo Chef Carlo Cracco. I due talk che si terranno nelle giornate del 4 e 5 luglio saranno ad accesso libero per il pubblico.

