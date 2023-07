A Roma una serata per celebrare le birre del Brussels Beer Challenge

In occasione della festa nazionale del Belgio, il Brussels Beer Challenge, in collaborazione con Cronache di Birra, organizza un evento presso Open Baladin Roma (Via degli Specchi, 6) per celebrare le birre premiate nell'ultima edizione di questa competizione internazionale. L'evento si terrà venerdì 21 luglio ed è aperto sia ai professionisti (dalle 19:00) che al pubblico (dalle 20:00).

Dalle 19:00 alle 20:00, sarà riservata una masterclass a tema Oude Geuze presentata da Lorenzo Dabove, noto come "Kuaska", il massimo esperto italiano degli stili tipici del Belgio. Questa sessione sarà dedicata esclusivamente ai professionisti e ai giornalisti del settore. Durante la masterclass, si avrà l'opportunità di degustare le birre dei birrifici Lindemans, Boon e Lambiek Fabriek.

A partire dalle 20:00, l'evento sarà aperto al pubblico, che potrà degustare 16 birre italiane premiate nell'edizione 2022 del Brussels Beer Challenge. Saranno disponibili alla spina birre dei birrifici Torre Mozza, Granda, Antikorpo, Radiocraft, Rethia, Mezzavia, Mezzopasso e Gaia. L'esperienza si concluderà con due birre belghe, Val Dieu e Malheur. Inoltre, sarà possibile assaggiare la miglior birra italiana in gara, che riceverà il trofeo Cronache di Birra, del birrificio Brùton.

© Riproduzione riservata