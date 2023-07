Milano torna al centro del mondo del vino a ottobre con la Wine Week

Anche quest’anno la Milano Wine Week tornerà ad animare il capoluogo lombardo dal 7 al 15 ottobre. La marcia di avvicinamento all’evento parte ufficialmente con l’apertura delle iscrizioni per la terza edizione degli “MWW Awards”, dedicati ai professionisti della ristorazione e del mondo retail. Il 9 ottobre saranno infatti assegnati il “Premio Carta Vini Italia” e il “Premio Wine Retail”, dedicati alle migliori selezioni vinicole rispettivamente del settore della ristorazione e dei rivenditori al dettaglio, dalle enoteche alla grande distribuzione.

Tutto pronto per il ritorno della Wine Week a Milano

A valutare le candidature per l’attribuzione dei riconoscimenti, sotto il coordinamento di Irene Forni, sarà una giuria presieduta da Andrea Grignaffini e composta dalle figure chiave della critica enogastronomica italiana. “Un’occasione di incontro e confronto - sottolineano gli organizzatori - ma anche di valorizzazione dell’attività di diffusione della cultura vinicola e di promozione del patrimonio enologico italiano”. Anche quest’anno sono previsti dei premi speciali: la domanda di iscrizione è gratuita e deve essere inoltrata entro e non oltre il 3 settembre sul sito della manifestazione.

«Milano Wine Week mira a essere un’occasione di business efficace per gli operatori del settore che, oltre al programma dedicato ai consumer, possono trovare un palinsesto di appuntamenti rivolti esclusivamente a loro» sottolineano gli organizzatori, ricordando il capoluogo lombarda può contare su «11 milioni di turisti provenienti da tutto il mondo, 5.800 ristoranti (di cui 17 stellati), 4.800 bar, 2.000 hotel e due milioni di addetti al settore della ristorazione». Il programma prevede dalle masterclass guidate ad un incontro attorno al tavolo con i più rinomati produttori, da un concerto a lume di candela degustando vino, fino a un tour di Milano a bordo di un “doubledecker-bistrò bus” o sulla “wine boat” lungo i Navigli.

Due gli “head-quarters” della settimana del vino, che accoglieranno gli appuntamenti collettivi e saranno il punto di riferimento per i diversi pubblici coinvolti. L'”Enoteca MWW”, in pieno centro, dove troveranno spazio banchi d’assaggio e postazioni presidiate dagli stessi produttori, e il quartier generale per il pubblico trade che sarà, ancora una volta, Palazzo Bovara in corso Venezia 51. Qui, l’8 ottobre, si terrà “Wine List”: «Partiremo da una selezione dei migliori 100 sommelier italiani - ha spiegato il presidente di MWW Group, Federico Gordini - e a ognuno di loro verrà chiesto di selezionare 10 vini dalle loro carte, scelti in base a delle macro categorie». Questi mille vini verranno raccontati in una una sorta di guida disponibile per tutti in formato digitale, e che sarà inserita «negli hotel e ristoranti più importanti».

