Grand Tour delle Marche, un weekend tra "Trota e Verdicchio" a Sefro

Una fantastica “immersione” nelle acque di montagna è la rigenerante proposta del Grand Tour delle Marche per il primo weekend di agosto. A Sefro, nelle alte terre della provincia di Macerata, si rinnova un connubio goloso tra due gioielli di questo territorio, tutto da esplorare. Il 5 e 6 agosto torna “la Trota ed il Verdicchio”, un invito nel benessere e nel buon vivere che le Marche sanno esprimere al meglio!

Sarà Roberta Morise, da “Camper” Rai 1, a condurre il talk con degustazione che sabato 5 agosto, alle 18.00, aprirà una ghiotta due giorni. Al suo fianco, produttori, amministratori e studiosi che racconteranno, insieme agli chef dell’Accademia di Tipicità, i segreti di queste due esclusive bontà: il gusto vellutato della trota che incontra il ricco bouquet del Verdicchio.

Sabato a cena, così come domenica a pranzo, sarà possibile assaggiare speciali proposte che vedono i due emblematici prodotti marchigiani protagonisti nei ristoranti aderenti all’iniziativa. Sabato sera è in programma il racconto-intervista “L’uomo che guardava al futuro. Niccola Rossi si racconta” e lo spettacolo In viaggio con la musica, a cura di Paolo Notari & Nino Rota Ensemble.

Domenica 6 agosto, in mattinata, spazio al trekking con un percorso che si snoda nel “regno della trota” tra le affascinanti atmosfere della Valle Scurosa accompagnati dal mormorio dello Scarzito, un cristallino fiume che scende impetuoso dai monti. Non a caso Sefro ospita il più importante operatore europeo per la produzione di trote.

Nel pomeriggio Sefro accoglie famiglie e bambini con le magie del “bosco incantato”, tra animazioni e teatro per tutti. Poi, gran finale con l’AperiTrota nella torre della Fortezza Varano, con assaggi innovativi del prezioso pesce d’acqua dolce abbinato al Verdicchio di Matelica di Belisario, accompagnati dalle coinvolgenti atmosfere del sassofonista Enrico di Stefano e del dj Jacopo Jajani.

“la Trota ed il Verdicchio” è un evento promosso dal Comune di Sefro ed è sede di tappa del Grand Tour delle Marche, il circuito di eventi realizzato da Tipicità in collaborazione con Anci Marche (tutte le info sul portale www.tipicitaexperience.it).

