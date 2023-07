“Forme Cult” a Bergamo: quando la passione per il formaggio diventa cultura

Bergamo si prepara ad accogliere gli amanti dei formaggi provenienti da ogni angolo del mondo, in occasione dell'atteso evento "Forme Cult". Quest'anno, la manifestazione, dal 20 al 22 ottobre, celebra il suo ottavo anno di successi, diventando un vero e proprio "cult event" sia per gli addetti ai lavori, sia per il pubblico di appassionati di formaggi e prodotti caseari di alta qualità.

A Bergamo torna "Forme Cult"

Da anni, Forme Cult è considerata un punto di riferimento nel settore lattiero-caseario e la sua reputazione cresce anno dopo anno. L'evento offre l'opportunità a produttori, espositori e intenditori di condividere la passione per i formaggi, scoprendo le storie che si celano dietro a ogni saporita varietà e l'importanza delle terre in cui vengono prodotti.

