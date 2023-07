Circuito Ristogolf 2023, il 12 luglio arriva al Golf Club Carimate

Dalla prima volta fra i vigneti nel cuore delle colline del Gavi della terza tappa, il Circuito Ristogolf 2023 by Allianz prosegue il 12 luglio sui campi già conosciuti, e già “di casa”, del Golf Club Carimate.

Il Golf Club Carimate

Non mancheranno gli Sponsor che intervalleranno il percorso eno-gastronomico ed intratterranno i Ristogolfisti con numerose attività: Allianz, Haier, Axpo Italia, Grupo Adma, Agnelli Since 1907, Penske Cars, Callaway e Cesvi. Proprio in quest’ultima postazione si dimostra sempre la grande generosità dei giocatori di Ristogolf, tra di loro ci sarà il fortunato che, grazie alla sua donazione a Cesvi per il progetto “Case del Sorriso in Italia”, vincerà un esclusivo pacchetto per partecipare all’evento golfistico più importante del mondo, per la prima volta in Italia: infatti, “Gioca per Cesvie Ristogolf ti porta alla Ryder Cup”.

Tra gli chef presenti in campo troveremo Federico Sordo, ristorante Distreat (Mi) e il resident chef Marzio Montorfano, ristorante Golf Carimate. Finita la gara, si passa dal campo alla cucina supportata dagli elettrodomestici Haier per lo showcooking: apre lo spettacolo Bulk Mixology Food Bar di Giancarlo Morelli, seguono due eccellenze dell’ospitalità sul lago di Como: chef Andrea Guerini, ristorante La Veranda - Villa d’Este (Cernobbio , Co) e chef Osvaldo Presazzi, ristorante La Terrazza Gualtiero Marchesi - Grand Hotel Tremezzo (Tremezzina, Co). Immancabile il gourmet party a cura del ristorante Da Vittorio F.lli Cerea a chiusura della giornata.

Maggiori informazioni www.ristogolf.com

