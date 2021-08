Carrefour ti porta la spesa in barca. La nuova frontiera del delivery

Ormai la consegna della spesa a casa è diventa una consuetudine per molti, complice il Covid, se non un must. Una pratica che è difficile poi lasciare in vacanza? Come fare?

Carrefour porta la spesa in vacanza

Le insegne della grande distribuzione organizzata (gdo) si attrezzano per portare la spesa a casa anche quando la casa è (momentaneamente) al mare o in montagna. Anzi, il servizio di Carrefour con la formula «Spesa in vacanza» è possibile anche all'interno dei porti, per chi sta trascorrendo le ferie in barca, o presso località balneari per i vacanzieri in spiaggia: basta indicare indirizzo e punto esatto dove si vuole ricevere la spesa.



In tutto, il gruppo francese assieme alla società specializzata Everli (ex Supermercato24) copre 64 città italiane, tra cui Sanremo, Imperia, Savona e Genova in Liguria, Marina di Carrara (Toscana), Lido di Ostia (Lazio), Napoli Mergellina e Cagliari.

