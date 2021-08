Carrefour-Everli, la spesa a domicilio arriva in porto

La partnership Carrefour-Everli arriva anche nei porti di mare. Con il servizio “Spesa in Vacanza” i clienti dell’insegna Gdo e della piattaforma specializzata nella spesa a domicilio potranno farsi consegnare i propri acquisti alimentari nelle località balneari italiane.

Everli e Carrefour portano la spesa nei porti italiani

Per tutto il mese di agosto, infatti, la partnership (già attiva in 64 città italiane) si allunga anche alle principali località turistico portuali della Penisola. Qui i clienti Carrefour possono ricevere la propria spesa a domicilio e anche direttamente sulla propria barca: basta indicare l’indirizzo di recapito e specificare il punto esatto in cui si vuole ricevere la spesa all’interno del porto.

Numerose le mete turistiche del progetto: dalla Liguria, con Sanremo, Imperia, Savona e Genova passando per Marina di Carrara, Lido di Ostia, Napoli Mergellina, arrivando fino a Cagliari.

© Riproduzione riservata