Cirio, partnership con la scuola di cucina Alma per promuovere il pomodoro

Cirio ha siglato una partnership con Alma - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, che lo ha scelto come pomodoro ufficiale. L’accordo ha durata triennale e prevede che le referenze Cirio siano sponsor nella categoria merceologica del pomodoro nei vari corsi di cucina che la Scuola organizza in Italia e all’estero.

Cirio e la scuola di cucina Alma hanno stretto un accordo di collaborazione triennale

«Siamo molto orgogliosi di aver siglato questa partnership. Ciò che ci unisce ad Alma è una comune visione ispirata all’alta qualità, al rispetto della materia prima e all’esaltazione della tradizione enogastronomica italiana che tutto il mondo ci invidia», ha spiegato Pier Paolo Rosetti, direttore generale di Conserve Italia, il consorzio cooperativo proprietario del marchio Cirio.

La partnership, che ha l’obiettivo di affermare la qualità del pomodoro Cirio tra gli operatori professionali dell’alta ristorazione e gli chef, sarà accompagnata anche da una serie di iniziative online e offline che saranno svolte all’estero, nei vari paesi in cui la Scuola organizza corsi di formazione a distanza in sinergia con scuole di cucina locali. «La collaborazione con Alma darà prestigio al nostro marchio ovunque esportiamo il nostro pomodoro», ha sottolineato Diego Pariotti, direttore commerciale estero di Conserve Italia.

Per Cirio non si tratta della prima collaborazione di questo tipo. Diverse quelle già attive come quella con Fic - Federazione Italiana Cuochi e Associazione Verace Pizza Napoletana.

© Riproduzione riservata