Food, beauty e fashion ecco i nuovi prodotti Lidl

Il marchio Lidl inizia il 2022 con alcune novità che avranno l'obiettivo di far crescere in maniera sostenibile e green i prodotti.

Food: Lidl Italia amplia la sua linea di prodotti vegani e vegetariani, Vemondo, a partire dal 27 gennaio. L’intera linea Vemondo, certificata V-Label, è anche clima neutrale. Le emissioni di CO2 rilasciate nell’intero ciclo produttivo di questa gamma, infatti, vengono, compensate attraverso l’investimento in energie rinnovabili e in progetti per il riciclo.

Beauty: due novità marchio Cien. Sugli scaffali è tornata la linea di prodotti solidi, certificata Natrue, che con la sua filosofia zero waste aveva avuto un grande successo lo scorso anno; e la nuova linea Botanic Aloe, al 100% di origine vegetale, che racchiude le proprietà idratanti dell’Aloe.

Fashion: arriva la linea sportiva certificata Cotton made in Africa. Un sigillo che testimonia l’impegno di Lidl nel sostegno dei piccoli agricoltori africani e che garantisce l’utilizzo di cotone sostenibile all’interno dei propri capi. Questo standard, riconosciuto a livello internazionale, infatti, certifica la provenienza africana del cotone e la presenza di controlli mirati sulla filiera tessile, assicurando che le materie prime acquistate siano coltivate e approvvigionate in condizioni responsabili.

© Riproduzione riservata