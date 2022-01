Greta Bonsignore nuova direttrice Comunicazione di Carrefour Italia

<strong>Greta Bonsignore è entrata in Carrefour Italia nel ruolo di Direttrice Comunicazione Esterna e Interna, Relazioni Istituzionali e CSR. 41 anni, Bonsignore ha maturato un’importante esperienza nell’ambito della comunicazione, dapprima in società di consulenza, quali Gruppo Publicis e ICorporate, dove si è occupata di corporate communication per multinazionali italiane ed estere e da ultimo in Walgreen Boots Alliance, dove ha ricoperto il ruolo di Responsabile Comunicazione Esterna. Bonsignore riporta a Paola Accornero, General Secretary e Direttrice Risorse Umane.

