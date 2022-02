Carrefour e i suoi fornitori: emissioni ridotte di 20 megatoni entro il 2030

Il Gruppo Carrefour lancia un’iniziativa per coinvolgere i propri fornitori e ridurre così le proprie emissioni indirette, in particolare l’impatto legato alla produzione e all’uso della merce venduta. L'obiettivo è la riduzione di 20 megatoni di CO 2 entro il 2030 (rispetto al 2019). Questo impegno si aggiunge all’obiettivo di raggiungere entro il 2040 la neutralità carbonica delle proprie attività dirette, come annunciato lo scorso ottobre.

È stata implementata con questo obiettivo una piattaforma di collaborazione online dove tutti i fornitori potranno segnalare i propri progressi e condividere le azioni implementate per ridurre le loro emissioni di carbonio: in questo modo sarà possibile per Carrefour monitorare i progressi fatti. A maggio 2022 verranno presentati i primi risultati.

La piattaforma, sviluppata nell’ambito del gruppo di lavoro sul Clima del Patto per la Transizione Alimentare di Carrefour, sarà co-guidata da PepsiCo e include la partecipazione di numerosi partner quali Beiersdorf, Bel, Carambar & Co, Coca-Cola, Danone, Essity, Heineken, Henkel, Innocent, JDE, Johnson & Johnson, Kellogg’s, Kimberly-Clark, L’Oréal, Mars, Nestlé, Procter & Gamble, Reckitt, Savencia, Soufflet and Unilever.

