  Pam Panorama apre un nuovo Pam Local a Firenze

Pam Panorama festeggia l’apertura del nuovo punto vendita Pam Local di viale G. Mazzini 15/R a Firenze, quinto convenience store presente in città.

Il nuovo punto vendita sorge in un quartiere residenziale di Firenze a pochi passi da Piazza Oberdan, che collega le strade dello shopping più frequentate della città. Come da format consolidato, il convenience store offrirà convenienza, praticità e qualità, grazie a un ricco assortimento e soluzioni su misura disponibili 7 giorni su 7 con orario continuato, dalle 8.00 alle 22.00 dal lunedì al sabato e dalle 9.00 alle 22.00 la domenica.

Sarà a disposizione dei clienti una vasta gamma di prodotti studiati per soddisfare le esigenze di tutti ed una selezione dei migliori prodotti italiani e a Km 0, per garantire tutta la bontà e freschezza dei prodotti del Bel Paese. Per chi ha poco tempo c’è il Food to Go, pratiche soluzioni leggere, sfiziose e convenienti per pasti veloci ma gustosi, mentre chi ha un occhio di riguardo non solo per il risparmio ma anche per la riduzione degli sprechi, può contare su numerose confezioni monoporzione e una vasta scelta di sfiziosi piatti pronti.

