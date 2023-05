Lidl Italia, inaugurato un nuovo supermercato a Pietra Ligure

Lidl Italia, catena di supermercati leader nella GDO con 730 punti vendita nel Paese, ha inaugurato il suo primo store a Pietra Ligure (Sv). Alla presenza del vicesindaco Daniele Rembado, l’azienda ha tagliato il nastro del supermercato in viale Riviera 490. L’operazione ha anche una ricaduta occupazionale positiva grazie all’assunzione di trenta nuovi collaboratori, i quali si aggiungono alla grande squadra di cui fanno parte più di 21mila persone su tutto il territorio nazionale. Con un’area vendita di oltre 1.200 mq, il nuovo Lidl assicura alla propria clientela la massima flessibilità di servizio, dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 22:00 e la domenica dalle 8:00 alle 21:30.

Inaugurato il primo store Lidl a Pietra Ligure (Sv)

L'immobile, che sorge vicino allo svincolo autostradale, è stato progettato con l'utilizzo di metodi costruttivi moderni e attenti all’efficienza energetica, a garanzia di un edificio che rispetta alti standard di sostenibilità ambientale. Appartenente alla classe energetica A3, la struttura è dotata di un impianto fotovoltaico da 53 kW e impiega esclusivamente energia proveniente da fonti rinnovabili. Sul tetto dell'edificio, inoltre, è stato realizzato un tetto giardino per rendere più gradevole l’impatto visivo e l’integrazione nell’area. Sempre in ottica green, lo store è dotato di ampie vetrate che favoriscono la luminosità naturale e l’impianto di luci a led di cui è fornito consente di risparmiare oltre il 50% rispetto alle precedenti tecnologie. Si tratta quindi di un immobile che rispetta appieno le importanti misure che l’insegna ha attuato negli ultimi anni verso la completa sostenibilità energetica, concretizzando il proprio passaggio da un mix energetico centrato sui combustibili fossili a uno basato sulle fonti rinnovabili.

Lidl Italia, da sempre attenta al territorio, ha realizzato alcune opere di urbanizzazione utili a favorire la viabilità sulle strade limitrofe all’accesso del punto vendita, a cui si aggiungono la costruzione di una rete di raccolta delle acque bianche e quella di un parcheggio, composto da oltre 70 posti auto, in parte adibito ad uso pubblico. Il nuovo supermercato si presenta alla clientela pietrese con un look moderno e funzionale, tramite un format di vendita che rispecchia i più recenti standard aziendali. Partendo dal reparto frutta e verdura, è disponibile una vasta scelta di referenze che vengono consegnate fresche ogni giorno. Nell’angolo panetteria, invece, è possibile trovare un assortimento ricco e gustoso di pane caldo e fragrante, insieme a un’ampia varietà di prodotti da forno dolci e salati. Completano la proposta i prodotti dedicati alla cura della casa e della persona e per gli amici animali.

