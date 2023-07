Grande distribuzione: cresce il fatturato, ma gli italiani ottimizzano la spesa

Il rapporto sull'indagine "Lo stato del Largo Consumo in Italia" di NielseNiq (Niq) offre uno sguardo approfondito sullo scenario della Grande distribuzione organizzata nel nostro Paese, analizzando i consumi e le abitudini di acquisto delle famiglie italiane nel mese di giugno 2023. Il fatturato della Grande distribuzione organizzata (Gdo) in Italia a totale Omnichannel è cresciuto notevolmente, registrando un impressionante aumento del +8,7% rispetto all'anno precedente, raggiungendo un giro d'affari pari a 9,2 miliardi di euro.

9.2 miliardi di euro è il fatturato della distribuzione totale in Italia a giugno

Tuttavia, nonostante questo incremento, il report rivela che gli italiani stanno cercando di contrastare gli effetti dell'inflazione e ottimizzare le loro spese. L'Indice di Inflazione Teorica nel Largo consumo confezionato (Lcc) ha registrato un calo al 12,7%, mentre le scelte di acquisto dei consumatori hanno portato a una riduzione del 1,2% del mix del carrello della spesa, determinando una variazione reale dei prezzi al 11,5%. Il report di NielseNiq ha evidenziato un trend positivo in tutti i canali distributivi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La crescita è stata guidata dagli specialisti drug (+12,2%), seguiti da discount (+11,1%), superstore (+10,9%), supermercati (+7,5%), e liberi servizi e iper>4.500mq (+6,1%).

Inoltre, l'incidenza promozionale ha mostrato una svolta positiva dopo mesi di trend negativo. Nel mese di giugno 2023, la percentuale di vendite in promozione a totale Italia è aumentata leggermente al 23,3%, rispetto al mese di maggio 2023 (23,2%, +0,1 pp) e soprattutto rispetto allo stesso periodo del 2022 (23%, +0,3 pp). Il dato interessante riguarda anche la quota di prodotti a marchio del distributore (Mdd). A giugno 2023, la Mdd ha rappresentato il 22,2% del Lcc nel perimetro iper, super e liberi servizi, mentre a Totale Italia Omnichannel, inclusi i discount, la quota è salita al 31,5% (rispetto al 30,8% dello stesso periodo del 2022). Tuttavia, si è notato un calo rispetto al mese di maggio 2023, quando la Marca del Distributore aveva raggiunto il 31,9%.

Passando alla spesa delle famiglie italiane, i dati mostrano che la crescita non accenna a diminuire per i prodotti dedicati agli animali domestici, con un notevole aumento del +15,7%, e per il cibo confezionato, con un incremento del +14,4%. Il food confezionato è l'unica categoria che registra un andamento positivo a volume (+1,8%), mentre tutte le altre categorie mostrano un trend negativo, soprattutto nelle bevande (-8,7%) e nel freddo (-7,3%). Nel settore Grocery, a totale Italia Omnichannel, l'andamento a valore è risultato positivo con un aumento del +9,2% rispetto al 2022, ma i volumi hanno continuato a contrarsi, seppur in misura minore rispetto a maggio. Il fresco (peso fisso + peso variabile) ha visto una crescita in tutti i format distributivi, con i discount che hanno registrato la performance migliore (+12,1%), seguiti dai liberi servizi (+6,6%).

A livello di categoria, pane & pasticceria & pasta (+14,1%), formaggi (+12,7%), e frutta e verdura (+9,5%) sono risultate le più dinamiche, mentre la salumeria ha mostrato il trend di crescita più basso (+2,4%). Infine, la classifica Top10 dei prodotti grocery più acquistati nel mese di giugno 2023 vede in cima la categoria zucchero (46%), seguita da passate (37,5%) e surgelati vegetali - patate (36,3%).

