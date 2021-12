Leni’s lancia l'aceto a base di mela 100% italiana

Leni’s, leader mondiale della lavorazione della mela, nato dalla virtuosa esperienza di VOG Products, è il principale punto di riferimento per la produzione di prodotti a base di mela 100% italiani.

Le mele Val Venosta, Marlene, Melinda e La Trentina sono trasformate with Liebe da Leni’s in spremute, puree e spicchi che raggiungono le tavole di tutta Italia e del mondo. E da ora, arriva sugli scaffali della grande distribuzione una novità unica per esaltare il gusto delle vostre ricette: l’Aceto di Mela Leni’s!

Un prodotto nuovo che si aggiunge all’ampia gamma di referenze a listino: Leni’s non si limita solamente alla realizzazione di succhi, purea, spremute e spicchi, ma è da sempre pronta a valorizzare e proporre idee all’avanguardia, rispondendo alle esigenze dei consumatori alla ricerca di prodotti 100% italiani dalla qualità superiore. L’aceto di mela è in forte espansione, apprezzato da un target ampio che lo utilizza sia ricettato che a crudo, in un’esperienza culinaria quotidiana: per questo motivo porta in casa Leni’s un valore aggiunto.

L’Aceto di Mela Leni’s nasce dall’incontro tra la freschezza delle migliori mele biologiche di alta quota del Trentino, accuratamente selezionate, e il gusto piacevolmente acidulo dell’aceto. Ne deriva un aceto di mela ricco in proprietà nutrizionali proprie del frutto che si coniugano perfettamente con le virtù dell’aceto per dare origine a un vero e proprio alleato di benessere.

Creato da un processo naturale, che non prevede la pastorizzazione e la filtrazione, l’Aceto di Mela Leni’s è un aceto biologico che preserva inalterate le proprietà organolettiche della madre naturale dell’aceto, una sostanza ricca di enzimi e di batteri acetici, responsabile dell’avvio della fermentazione. L’Aceto di Mela Leni’s è 100% italiano ed è garanzia di una qualità superiore tipica di tutti i prodotti Leni’s.

L’Aceto di Mela Leni’s è un condimento delicato, versatile e salutare, e una bevanda benefica ricca in proprietà detossinanti, che porta sulle tavole tutta la bontà e genuinità di un prodotto naturalmente buono che va incontro all’interesse di un numero sempre crescente di consumatori.

L’Aceto di Mela Leni’s, è disponibile in confezioni da 500 ml, è in vendita nella distribuzione moderna al prezzo consigliato di 2,99 Euro.

