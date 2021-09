Nesquik, limited edition e concorso a premi per celebrare i 50 anni

Il 2021 è stato, e sarà, per Nesquik un anno davvero indimenticabile. Mezzo secolo di storia in Italia, non è un traguardo che passa inosservato! 50 anni di allegria e divertimento che, dal 1971 ad oggi, hanno visto crescere intere generazioni, nutrendo la fantasia e le giornate dei bambini, ormai diventati adulti, che continuano a scegliere Nesquik come fedele alleato per la crescita dei propri figli. Nesquik possiamo considerarlo un vero componente delle famiglie italiane, la sua iconica confezione gialla, nel corso delle decadi, è stato un punto di riferimento per le colazioni di grandi e piccini.



Quale migliore occasione, se non questo compleanno così speciale, per ripercorrere tutte le decadi, dal 1971 ad oggi, con una esclusiva Limited Edition da collezionare? Nasce così la Limited Edition firmata da Philip Giordano, artista di fama internazionale che ha fatto volare verso mondi favolosi la fantasia dei bambini di ogni angolo della terra grazie ai suoi libri illustrati.

La sua arte e la sua creatività hanno fatto il giro del mondo, i suoi lavori sono stati, infatti, riconosciuti e premiati a livello internazionale. Philip ha reinterpretato per Nesquik l’iconica confezione di Nesquik 500g rappresentando le cinque decadi attraverso simboli e oggetti unici di ogni epoca: un vero viaggio alla riscoperta dell’iconografia, dei movimenti, dei giochi, delle vittorie, dei colori che hanno reso unico l’ultimo mezzo secolo di storia e che fanno sorridere e rallegrano oggi le colazioni dei più piccoli, attirando l’attenzione e suscitando curiosità in chi, quegli anni, non li ha vissuti.

Un’avventura che inizia dagli, anni di movimenti pacifisti, di colori, fiori e libertà in cui l’espressione flower power la faceva da padrone. Automobiline e trottole divertivano i pomeriggi dei bambini cresciuti in questa fantastica decade. Il viaggio nel tempo, illustrato attraverso le etichette Limited Edition di Nesquik,, epoca in cui l’aspetto tecnologico iniziava a primeggiare su tutto: assistiamo alla nascita dei giochi arcade come tetris, che hanno segnato intere giornate di sfide tra amici, e dei primi walkman grazie ai quali la musica è finalmente uscita dalle mura domestiche.

Con gli anni ’90, invece, veniamo catapultati in un mondo colorato da bombolette spray, murales e break dance, senza dimenticarci degli immancabili momenti scolastici intervallati da dediche sugli zaini e ciucci come portachiavi da esibire. Gli anni 2000 ci hanno fatto vivere un sogno grazie alla vittoria dei mondiali nel 2006, ma anche sognare ad occhi aperti con l’uscita di Harry Potter nelle sale cinematografiche di tutto il globo. Il viaggio termina con la decade che inizia dal 2010, fatta di smile, emoticon e selfie, una realtà virtuale grazie alla quale è sempre più facile promuovere movimenti volti all’inclusività, a un mondo arcobaleno che si batte per far sì che pace e amore siano le uniche parole d’ordine per le generazioni del futuro, a prescindere dall’orientamento sessuale.

Le etichette di Philip Giordano sulle confezioni di Nesquik cacao solubile per latte 500g non possono non strappare un sorriso a chi, queste epoche, le ha vissute in prima persona e ai più piccoli che ogni giorno hanno bisogno della giusta dose di gioco, allegria e creatività per iniziare la giornata al meglio! Momenti unici, ricordi felici, avvenimenti importanti impressi nella memoria, per continuare a collezionare i ricordi e portarli sempre con sé, Nesquik lancia il concorso «Scatta il ricordo».

Nesquik Limited Edition 1990-2000-2010

Partecipare è semplice! Acquista una confezione di Nesquik tra quelle aderenti (Nesquik Cacao solubile per latte 250gr, Nesquik Cacao solubile per latte 1kg, Nesquik 30% meno Zuccheri, Nesquik Extra Choco, Nesquik Pronto da Bere e Nesquik Box Merenda), carica i dati dello scontrino su https://www.promozionitaliane.it/scattailricordo/ e scopri subito se hai vinto! In palio premi giornalieri a scelta tra: Polaroid Lab, Now e Hi-Print. Cosa aspetti? Il concorso è attivo dal 10 agosto 2021 al 14 dicembre 2021.*



Nesquik, da sempre alleato delle mamme che vogliono il meglio per i propri bambini, continua a regalare emozioni, ricordi, un po’ di nostalgia per gli anni passati ma tanta, tantissima, voglia di continuare a scrivere insieme la storia che verrà!

