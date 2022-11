Tra i surgelati arrivano le nuove Crepes alla Nocciolata Rigoni di Asiago

Arriva nel reparto surgelati la più grande novità degli ultimi tempi! Golosissime e pronte in breve tempo, sono le crepes con Nocciolata Rigoni di Asiago. Buonissime e biologiche, sono prodotte con i migliori ingredienti e non contengono olio di palma, conservanti e aromi artificiali. Sono perfette per improvvisare un dessert, una colazione speciale o una merenda, per tutti coloro che desiderano dedicarsi una coccola in pochi istanti.

Le crepes alla Nocciolata sono frutto di un’importante ricerca verso quelle che sono le esigenze del consumatore moderno, con una particolare attenzione alle richieste della generazione dei Millenials e della generazione Z, un mondo particolarmente attento a un’alimentazione genuina e alla sostenibilità ambientale ma anche alla bontà.

I prodotti surgelati hanno raggiunto numeri importanti, sia durante sia dopo la pandemia. Gli indici di consumo segnalano infatti che ben il 98% degli italiani li acquista regolarmente, grazie anche a un’offerta sempre più varia e competitiva.

Ad oggi, la pasticceria surgelata è soprattutto limitata a prodotti per la prima colazione, come ad esempio i croissant, quindi le crêpes proposte dall’azienda veneta vanno ad allargare un mercato sicuramente in crescita, ma con un assortimento ancora poco attraente per il consumatore.

Le crepes alla Nocciolata rappresentano il top in fatto di praticità, versatilità e velocità di utilizzo. Sono realizzate secondo la ricetta tradizionale che le vuole morbide e delicate, con uova bio di galline rigorosamente allevate a terra, e sono disponibili in due golose versioni, quella “classica” con Nocciolata e quella “al cacao” con Nocciolata Bianca.

Precotte e surgelate, vengono commercializzate in un pack sostenibile in sola carta da 55 gr, contenente 4 pezzi, confezionati singolarmente. Sono chiuse a fazzoletto come quelle artigianali e hanno ben il 30% di farcitura. Le modalità di preparazione sono le più svariate, al microonde per 45 secondi, tostapane per 4 minuti, in padella o nella friggitrice ad aria.

Le nuove crepes alla Nocciolata di Rigoni di Asiago sono posizionate a scaffale nel reparto surgelati accanto ai gelati, al prezzo indicativo di € 4,69.

