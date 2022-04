“Premiati e Pagati” di Fiorucci, il concorso che ti paga la bolletta

Prende il via oggi il Concorso on Pack “Premiati e Pagati” di Fiorucci che pone in palio per i consumatori un anno di bollette pagate per energia elettrica, gas, internet e telefono.

Il Concorso, pensato per fronteggiare i rincari in bolletta, è aperto fino al prossimo 19 luglio e prevede un vincitore a settimana per un importo massimo di bollette pagate pari a 2.000 Euro, ripartibile tra più utenze.

Con “Premiati e Pagati” Fiorucci testimonia la vicinanza e attenzione alle esigenze dei consumatori nel contesto di attualità dominato dai rincari in bolletta fornendo il proprio supporto concreto con un’iniziativa proattiva e solidale.

La partecipazione al concorso è agevole e avviene tramite l’acquisto di un prodotto Fiorucci o presso il banco taglio oppure il libero servizio. L’adesione al contest è riconoscibile al momento dell’acquisto grazie all’apposita comunicazione on pack apposta sui prodotti Fiorucci.

Per scoprire se si ha vinto, occorre collegarsi al portale www.premiatiepagatifiorucci.it inserendo i dati richiesti o in alternativa inquadrare il QR Code presente sulla confezione di prodotto.

«Siamo orgogliosi di annunciare l’avvio del Concorso che esprime appieno lo spirito attivo e il coinvolgimento che rinnoviamo costantemente con i nostri consumatori tramite l’offerta di prodotti di qualità, simbolo di tradizione e al passo con gli ultimi trend di acquisto» – ha dichiarato Giovanni Sabino, CEO Fiorucci. – «Il Concorso, oltre a rivestire un valore di stretta vicinanza con i nostri consumatori, valorizza l’offerta del brand in particolar modo per quanto riguarda la gamma di prodotti disponibili presso il libero servizio.»

