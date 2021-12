Burger King apre a Novara: locale di 450 mq con 196 posti a sedere

Ha aperto ieri a Novara il nuovo Burger King dell'omonima catena a stelle strisce. Il nuovo ristorante si estende su una superficie di 450 metri quadrati, con 146 posti a sedere all’interno e altrettanti 56 all’esterno. Inoltre, l’area prevede un parcheggio con circa 70 posti auto condivisi.

Il ristorante Burger King di Novara

Il locale sorge in via XXIII Marzo 1849, al numero 358 e si aggiunge al network di oltre 230 ristoranti che danno lavoro a più di 4mila persone sul territorio italiano.



All’interno del nuovo ristorante troviamo alcuni dei migliori servizi erogati nei punti vendita Burger King, tra cui anche la “Play King”: l’area giochi pensata per il divertimento dei più piccoli, sia interna che esterna. È prevista inoltre una pratica corsia dedicata al Drive Thru, oltre al servizio di delivery a casa e Wi-Fi gratuito.

