McDonald's a corto di patatine fritte, in Giappone si ordina solo la porzione small

Sos patate da McDonald's! La più grande catena di fast food al mondo sta soffrendo una penuria di materie prime tale per cui, in Giappone, ha deciso di ridurre le porzioni a disposizione dei clienti dalla vigilia di Natale al 30 dicembre.

Da McDonald's in Giappone mancano le patatine fritte

Nel frattempo, la speranza è quella di risolvere i problemi di approvvigionamento globale con ritardi nelle spedizioni della patate utilizzate per produrre le famose patatine fritte a bastoncino che solitamente accompagano ogni menu McDonald's. Le scorte di solito arrivano in Giappone dal Canada, via mare. Ma vista l'emergenza l'azienda Usa ha deciso di organizzare dei voli cargo.

Nel frattempo, l'accompagnamento principe ai piatti McDonald's subirà una temporanea "cura dimagrante" nel Paese del Sol Levante. Stop alla vendita delle porzioni medie e grandi «per garantire che tutti i clienti possano continuare a gustarle (le patatine, ndr)». Insomma, unico ordine possibile è quello che prevede la raziona small.

Non è la prima volta che McDonald’s si trova ad affrontare una situazione del genere in Asia. Nel 2014 le importazioni di patate si erano bloccate a causa di una protesta dei lavoratori negli Stati Uniti e anche in quel caso la catena di fast food aveva deciso di vendere in Giappone solo le porzioni piccole delle sue patatine.

