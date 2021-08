McDonald's nel mirino dell'Antitrust per la gestione del franchising

L’Antitrust mette nel mirino la rete franchising di McDonald’s. A riportarlo è l’agenzia di stampa Reuters secondo cui l’Autorità garante per la concorrenza e i mercati avrebbe deciso di avviare un’indagine sul colosso della ristorazione a stelle e strisce. Obiettivo: verificare l’ipotesi di condotte illegittime in relazione agli accordi stretti con gli affiliati.

Uno store McDonald's

Sulla carta, McDonald’s (che si è subito detta pronta a collaborare) rischia una sanzione che può arrivare fino al 10% del fatturato. Il motivo? Secondo quanto trapelato da Reuters, le possibili irregolarità del marchio di fast food riguarderebbero le clausole contrattuali imposte ai gestori dei ristoranti in franchising (modalità operativa che rappresenta la maggioranza della rete di punti vendita globale di McDonald’s in Italia: l’85% del network). In particolare, prezzi, promozioni, forniture, acquisti e gestione finanziaria sarebbero troppo restrittivi rispetto a quanto previsto dalla normativa antitrust.

Nel caso in cui l’indagine dell’Antitrust arrivasse a conclusione, all’azienda sarebbero dati 60 giorni di tempo per rispondere. Ma i tempi per la conclusione della procedura sono lunghi; non prima della fine del prossimo anno.

