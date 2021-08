Stesso indirizzo, posizione diversa per Rossopomodoro al Lingotto

Il Centro Commerciale Lingotto amplia l'area dedicata alla ristorazione creando una nuova food court adiacente al cinema che ospiterà un nuovissimo punto vendita Rossopomodoro.

Rossopomodoro al Centro Commerciale Lingotto di Torino

Per il brand specializzato nella preparazione di pizze e ricette napoletane si tratta di un cambio di posizione, dal momento che era già presente con un punto vendita nella vecchia food court da ormai 11 anni. Un cambiamento accompagnato anche dal rinnovamento dell'immagine del marchio che ora si richiama allo slogan "Come un giorno a Napoli".

Dagli arredi ai saporti, passando per la musica e la calda accoglienza, il format Rossopomodoro si fa sempre più partenopeo. Uno stile che si ritrova anche nel layout caldo e moderno allo stesso tempo, ideale per concedersi una pausa dallo shopping.

A disposizione dei clienti, 130 posti a sedere di cui 40 all'esterno. Il menù di stagione presenta gustose specialità per ogni tipo di esigenza, partendo ovviamente dalla tradizione napoletana fino ad arrivare a proposte anche vegetariane, vegane e light. Non mancano le referenze senza glutine (in collaborazione con Schär). Tutte cotte nel forno a legna.

«Questa nuova vita per Rossopomodoro Lingotto ci rende entusiasti come quando abbiamo aperto il primo locale qui 11 anni fa. Sicuramente l’ampliamento e il rinnovamento della food court è un grande punto di forza per il Centro, le persone che lo visitano e lo frequentano avranno la possibilità di godere del servizio di ristorazione in modo ancora più coinvolgente e comodo e noi ci aspettiamo di confermare il successo di questa nostra lunga storia a Lingotto», ha affermato Luca Ormentini, franchisee Rossopomodoro Lingotto.

«L’area del Torinese è una certezza per il nostro marchio che qui ha diverse sedi, già da vari anni, e tutte di successo. Sono orgoglioso di vedere l’energia dei nostri affiliati rinnovarsi continuamente con nuove aperture e restyling e auguro a Rossopomodoro Lingotto ancora più successo di quello già ottenuto fino ad oggi», ha aggiunto Roberto Colombo, ad Rossopomodoro.

