Autogrill apre sei nuovi punti vendita F&B all'aeroporto di Bali

Autogrill aprirà 6 nuovi punti vendita nell'aeroporto internazionale di Bali (Indonesia). Lo annuncia il Gruppo spiegando che il contratto è stato siglato dalla propria controllata HmsHost International, che lo scorso mese di maggio si era aggiudicata la concessione per l'apertura di 5 locali.

Uno dei format Autogrill in apertura all'aeorporto di Bali

I ricavi stimati per la nuova operazione superano i 34 milioni di euro nell'arco di sei anni. Tra le insegne coinvolte ci sono: Pizza Hut, The Coffee Club e High Tide Bar.

L'aeroporto di Bali supera i 25 milioni di passeggeri e nella sua categoria è stato riconosciuto dall'Airports Council International (Aci) come "il migliore aeroporto dell'area Asia-Pacifico", sia per il servizio ai clienti sia per le infrastrutture e le attività presenti.

