Lavazza accelera in Cina con il partner Yum China: 1.000 store entro il 2025

Luigi Lavazza Spa e Yum China Holdings hanno annunciato che, nell’ambito della loro joint-venture, intendono accelerare l’espansione del network di caffetterie Lavazza in Cina, puntando ad aprire 1.000 store entro il 2025.

Sono già 20 gli store aperti in Cina dalla joint-venture fra Lavazza e Yum China Holdings





Saranno destinati inizialmente 200 milioni di dollari per finanziare la futura crescita. Inoltre, si prevede che la società nata dalla joint-venture diventi il distributore esclusivo di Lavazza in Cina continentale, introducendo più prodotti del portafoglio globale Lavazza.



All’inizio del 2020, Yum China, la più grande società di ristorazione in Cina in termini di vendite totali, e il Gruppo Lavazza hanno dato vita a una partnership commerciale per esplorare e sviluppare il concept delle caffetterie Lavazza in Cina. Il primo flagship store Lavazza a Shanghai è stato inaugurato nell’aprile 2020. Da allora, Lavazza ha continuato a crescere, aprendo oltre 20 store in Cina tra Shanghai, Hangzhou, Pechino e Guangzhou.



«Yum China, il più importante operatore cinese nel settore della ristorazione che vanta una profonda conoscenza dei consumatori e delle dinamiche di mercato locali, è il partner ideale per far crescere ulteriormente il brand Lavazza in questo mercato. Allo stesso modo, riteniamo che Lavazza sia il marchio premium perfetto per consentire a Yum China di concretizzare le proprie ambizioni nel settore del caffè, grazie ai nostri prodotti di straordinaria qualità e a un’ampia esperienza nel settore, maturata in oltre 126 anni di storia. Siamo entusiasti di collaborare con Yum China per fare di Lavazza un marchio leader nel settore del caffè in Cina», ha affermato Antonio Baravalle, ceo del Gruppo Lavazza.

