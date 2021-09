Babaco Market espande a Torino le consegne anti-spreco di frutta e verdura

Babaco Market, il delivery 100% Made in Italy di frutta e verdura che combatte lo spreco che si origina dal campo al mercato, ha annunciato il suo arrivo a Torino. Già presente in oltre 50 comuni, tra Milano e hinterland, Monza, Brianza e nella provincia di Varese con Busto Arsizio e limitrofi, il servizio punta ad allargare i suoi confini oltre la Lombardia, partendo proprio dal capoluogo piemontese.

In un anno e mezzo di attività, Babaco Market è cresciuta del +54% in termini di ordini e fatturato

Nato a Milano a maggio 2020, in piena pandemia, Babaco Market espande i suoi confini oltre la Lombardia. Dal suo arrivo, il servizio ha incontrato il favore dei consumatori crescendo mensilmente a una media del +30% in termini di base utenti, del +54% in termini di ordini e fatturato e ha gestito a oggi un volume totale di oltre 20.000 consegne.

Babaco Market è un servizio su abbonamento che rende disponibili frutta e verdura sempre freschissima e di stagione direttamente a casa dei consumatori. Iscriversi è molto semplice: accedendo al sito, l’utente può abbonarsi a una Babacobox di frutta e verdura di stagione, di diverse misure, e può scegliere di riceverla direttamente a casa con frequenza settimanale o bisettimanale. La frutta e la verdura delle Babacobox sono sempre di stagione e provengono da agricoltori attenti alla qualità e agli standard di coltivazione, piccoli produttori e presidi slow food in tutta Italia, contribuendo anche alla salvaguardia della tradizione gastronomica locale italiana. Le selezioni settimanali vengono fatte in base alle disponibilità cercando sempre di garantire la massima varietà di prodotti e il rispetto della stagionalità degli alimenti.

La mission ambiziosa di Babaco Market di inserirsi in maniera virtuosa nella filiera distributiva di frutta e verdura e la volontà di contrastare in maniera attiva lo spreco alimentare e l’inquinamento ha permesso all’azienda di raggiungere altri importanti traguardi in questo primo anno di vita: Babaco Market ha contribuito a salvare circa 140 tonnellate di frutta e verdura e a evitare che venissero immesse nell’atmosfera 350 tonnellate di Co2. Attualmente, collabora con 100 produttori sparsi su tutto il territorio nazionale e i prodotti inseriti nelle box sono 100% Made in Italy.



Sempre in linea con la mission anti-spreco del brand, Babaco Market ha deciso di limitare al massimo l’utilizzo dei materiali di imballaggio e della plastica, per questo tutte le Babacobox sono 100% plastic free.

© Riproduzione riservata