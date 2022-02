Frutta e Bacche, disponibili sull'e-commerce anche le Nocciole Piemonte Igp

Frutta e Bacche, l’e-commerce dedicato ai veri appassionati di frutta secca ed essiccata, continua il suo viaggio attraversando in lungo e in largo tutt’Italia alla costante ricerca di materie prime straordinarie e questa volta si arricchisce di un nuovo prezioso prodotto: le Nocciole Piemonte Igp, biologiche, tostate e pelate.



Il frutto della Nocciola Piemonte Igp (varietà Tonda Gentile Trilobata) ha una forma variabile (sub-sferoidale, tetraedrica e, talvolta, ovoidale), superficie corrugata e solcature più o meno evidenti, tessitura compatta e croccante, sapori e aromi finissimi e persistenti.

Come tutti i prodotti Igp, anche la coltivazione della Nocciola Piemonte è tutelata dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali attraverso regole a cui tutti i produttori devono attenersi per garantire l’origine e la straordinaria qualità di questa varietà. Dalla zona di produzione alla densità d'impianto, dalle forme d'allevamento ai sistemi di potatura e raccolta, il risultato di queste norme è una nocciola dal sapore unico e inimitabile.



Unicità che ben si sposa con la filosofia di Frutta e Bacche, costantemente alla ricerca della massima qualità possibile per i propri clienti, attraverso rapporti diretti con i coltivatori e relazioni di lungo termine che garantiscano un giusto profitto, per creare filiere corte, eque e realmente trasparenti.



Le Nocciole Piemonte Igp dell’ultimo raccolto sono in vendita sul sito www.fruttaebacche.it in confezioni da 500 g al prezzo di 16,50€.



Frutta e Bacche è un marchio di Euro Company Spa Società Benefit, azienda romagnola che da oltre 40 anni rappresenta l’avanguardia nel settore della frutta secca e disidratata.

