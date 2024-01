Gabriele Rondani nuovo direttore commerciale e marketing di Spirits&Colori

Il 2024 si apre per Spirits&Colori con la nomina di Gabriele Rondani alla guida dell'area commerciale e marketing. Con un approccio improntato a ricerca, novità, fantasia e passione il nuovo direttore può vantare un'esperienza di alto livello quanto i risultati conseguiti, fino alla presenza per ben due volte nella prestigiosa classifica dei 100 top manager stilata da Forbes.

Gabriele Rondani, nuovo capo dell'area commerciale di Spirits&Colori

Il 2024 si apre con l'ingresso del nuovo direttore commerciale e marketing nell'azienda reggiana che da quasi un decennio seleziona e distribuisce in Italia liquori e distillati provenienti da ogni parte del mondo. Una new entry da cui nasceranno diverse iniziative e un grande sviluppo. Una scelta importante, quella di Spirits&Colori che ora può vantare una figura di riferimento per quello che si preannuncia un anno ricco di iniziative. Del resto, il nuovo Direttore Commerciale e Marketing porta con sé una lunga esperienza maturata.

