Trasformare la passione in professione: l'importanza di formare i giovani cuochi

Dalla passione alla professione attraverso i corsi di cucina professionali. Come per tutti i mestieri, anche in cucina la formazione è fondamentale: predisposizione e amore non bastano, servono tecnica, competenza e tanta pratica!

Ecco perché chi vuole trasformare il sogno di lavorare nella ristorazione, in realtà, deve affidarsi a un corso professionalizzante che gli fornisca strumenti necessari a inserirsi nel mondo del lavoro. Esistono percorsi formativi dedicati a tutte leprofessionalità del settore: dallo chef al pasticcere, dal pizzaiolo al panificatore, utili a trasformare giovani talenti in professionisti, fornendo loro un buon mix di teoria e pratica.

Saper cucinare non basta, per essere professionisti della ristorazione bisogna avere nozioni di sicurezza, igiene, approvvigionamento e gestione di prodotti alimentari. Negli ultimi anni il mondo della ristorazione con l'avvento di alcuni programmi televisivi è cambiato in peggio, soprattutto perché non si mostra il vero lato dei reparti del settore ristorativo.

I corsi cucina professionali riconosciuti sono erogati, oltre che dagli istituiti alberghieri, da Enti di Formazione, che possono farlo in maniera sporadica, oppure da scuole cucina professionali. Queste ultime spesso vengono fondate da chef che intendono trasmettere la propria idea di cucina. Ne è un esempio la storica Scuola Internazionale di Cucina Italiana di Gualtiero Marchesi che ha formato, negli anni, alcuni tra i migliori chef del mondo. Per concludere è opportuno dire che è partendo dalla formazione delle nuove generazioni che si costruirà il futuro della ristorazione.

di Giorgio Falconieri, membro Euro-Toques Italia e responsabile provinciale Lecce per l'Associazione Italiana Cuochi

