Davide Diane è il nuovo chef del ristorante “20TRE” di Genova

Il ristorante 20TRE ha una nuova guida ai fornelli. È chef Davide Diane, classe 1998: giovane ma con alle spalle una lunga esperienza presso importanti cucine, come quella della famiglia Alajmo (La Montecchia e Le Calandre) e quella di Feva, dove si è confrontato con la cucina molecolare.

Davide Diane è il nuovo chef del 20TRE

Cosa potranno aspettarsi ora i clienti del 20TRE? «La mia è una cucina coinvolgente e giocosa, ho un approccio creativo alla materia prima e non pongo limiti alla mia fantasia. La dimensione ludica ed inventiva prevale, un po' come faceva Willy Wonka nella sua Fabbrica di Cioccolato. La figura dello chef per me è come quella di un alchimista, l'importante è trovare un accordo che equilibri e bilanci bene le sinfonie di sapori» dichiara Davide Diane. «Arrivare alla cucina del 20TRE è il coronamento di un percorso che dura da dieci anni e che mi ha portato a lungo lontano da casa. È anche un punto di partenza ed una sfida: poter gestire una brigata e fare emergere la mia filosofia gastronomica mi rende fiero, soprattutto nel cuore della mia città. Sono pronto, mi basterà passare dal via!»

Nonostante gli anni trascorsi fuori casa Diane è un genovese Doc, che fin dall'infanzia ha avuto una passione smisurata per il buon cibo e per la cucina. Le sue origini italo-croate-franco-ispaniche lo hanno spinto ad alimentare la sua naturale curiosità e predisposizione alla scoperta di nuovi orizzonti. La recente esperienza presso Pacifico a Milano e a Portocervo, inoltre, è servita ad apprendere i segreti della cucina nippo-peruviana nikkei. Al 20TRE porta tutte le sue esperienze e le sue influenze europee, ma anche extra-continentali: un viaggio che va dal Pacifico del Giappone all'Atlantico dell'America latina. Tecniche ed ingredienti multietnici vengono così integrati in piatti della tradizione ligure: tagli nipponici per pesci italiani, verdure mediterranee unite a preparazioni sudamericane come la chalaca, sapori acido, piccante e sapido convivono all'interno dello stesso piatto.

