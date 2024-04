Margarita Challenge 2024: Matteo Freguglia trionfa con il suo “Fil Rouge”

Si è conclusa mercoledì 10 aprile al cocktail bar Blind Pig di Roma la finale nazionale della Margarita Challenge 2024, il contest organizzato da Cointreau, la prestigiosa distilleria francese che ha reso iconico il celebre drink messicano. Dieci bartender, selezionati tra i migliori partecipanti al concorso, si sono sfidati a colpi di shaker per rivisitare il Margarita in chiave italiana, utilizzando almeno un ingrediente locale. Dopo una attenta valutazione da parte della giuria, composta da esperti del settore come Giorgio Chiarello, Andrea Cason, Gaetano Massimo Macrì e Marco Fedele, il vincitore della Margarita Challenge 2024 è stato Matteo Freguglia con il suo "Fil Rouge".

Matteo Freguglia, il vincitore di Margarita Challenge 2024

Il suo cocktail, un omaggio alla bellezza di Roma, ha conquistato la giuria per la sua originalità e il perfetto equilibrio tra i sapori. Ecco la ricetta:

25 ml Cointreau l'Unique

45 ml Cordiale di Mentuccia Romana

45 ml Tequila alla vaniglia

Crusta crostata e visciole

Il Fil Rouge, il drink vincitore di Margarita Challenge 2024

Il "Fil Rouge" di Matteo Freguglia è un cocktail che celebra l'incontro tra la tradizione italiana e la raffinatezza francese. La mentuccia romana, ingrediente tipico della Capitale, si sposa perfettamente con il Cointreau e la tequila alla vaniglia, creando un gusto unico e inconfondibile. La vittoria di Matteo Freguglia rappresenta un'ulteriore conferma del talento e della creatività dei bartender italiani. La Margarita Challenge 2024 ha dimostrato ancora una volta come questo celebre cocktail possa essere reinterpretato in infinite varianti, sempre mantenendo la sua identità e il suo fascino intramontabile.

Chi è Matteo Freguglia, il vincitore di Margarita Challenge 2024

Anno 2000, di origine rodigina ma residente a Roma, Freguglia ha sbaragliato un'agguerrita concorrenza di giovani talentuosi bartender provenienti da tutta Italia, tra Olbia, Catania, Roma, Bassano del Grappa e Firenze. Oltre al titolo di campione nazionale, Matteo Freguglia volerà direttamente ad Angers, in Francia, per visitare la storica distilleria della Maison Cointreau e seguire un'esclusiva masterclass. Parteciperà inoltre alla selezione della challenge internazionale ad Angers: un'imperdibile occasione per rappresentare il Belpaese in una competizione prestigiosa che coinvolgerà i 10 migliori bartender del mondo nella celebrazione di un cocktail emblematico come il Margarita. «L'emozione più grande è stata la condivisione dell'esperienza con tutti gli altri concorrenti, ognuno ha portato una storia che riguardava la propria vita e la loro passione» ha commentato soddisfatto Matteo Freguglia.

© Riproduzione riservata