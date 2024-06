Cucine moderne: la chiave per attrarre e trattenere il personale qualificato

Secondo Marco Iozzolino, national corporate chef di Rational Italia, le giuste attrezzature da cucina sono un fattore chiave per reclutare e trattenere personale qualificato. «Se cercate dipendenti qualificati, dovete rispondere alle loro esigenze - afferma Iozzolino. Questo significa offrire un ambiente di lavoro positivo, con opportunità di crescita e sviluppo professionale, e ovviamente un buon stipendio».

La chiave per attrarre e trattenere il personale qualificato in cucina? La qualità dell'attrezzatura

Ma, appunto, c'è un altro fattore spesso trascurato che può fare la differenza: la qualità delle attrezzature da cucina. «Quando si chiede agli chef perché hanno scelto la loro professione, molti citano la creatività come motivo principale - afferma Iozzolino. «È quindi estremamente frustrante rendersi conto di non avere il tempo per mettere in pratica la propria creatività a causa, spesso, della vecchia attrezzatura di cucina che è lenta, complicata e che necessita continui controlli e lunghi tempi di attesa». Situazioni di questo tipo si possono risolvere utilizzando sistemi di cottura come iVario Pro di Rational. Un unico apparecchio per sostituire brasiera, bollitore e pentole a pressione, iVario Pro si occupa in autonomia del monitoraggio delle cotture grazie all'intelligenza di cottura integrata, iCookingSuite.

«Lo chef può così dedicarsi alla parte creativa del suo lavoro, potendo contare sull'eccellente qualità del cibo e la certezza del risultato ottenibile con iVario Pro. Per molti candidati, questa garanzia è il fattore decisivo nella scelta di un lavoro» afferma Iozzolino. Oltre a favorire la creatività, le moderne attrezzature da cucina possono anche migliorare le condizioni di lavoro per i dipendenti. «Ad esempio, i sistemi di cottura Rational come iVario Pro dispongono di un'altezza di lavoro regolabile, che permette a tutti di lavorare comodamente. Inoltre, le vasche si inclinano automaticamente premendo un pulsante e il contenuto viene svuotato con precisione in una sola volta, senza bisogno di sollevare pesi» spiega Iozzolino.

Infine, le moderne attrezzature da cucina offrono anche opportunità digitali che possono attrarre i giovani lavoratori. «La piattaforma ConnectedCooking permette di accedere ai sistemi di cottura Rational da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento tramite pc, tablet o smartphone, consentendo la gestione digitale di ricette, il monitoraggio dei dati Haccp o gli aggiornamenti software». In conclusione, le moderne attrezzature da cucina come iVario Pro di Rational possono offrire una serie di vantaggi ai ristoratori che desiderano attrarre e trattenere personale qualificato. «Più tempo da dedicare alla parte creativa del lavoro, maggior attenzione alla salute, sostenibilità in primo piano e opportunità digitali che rendono smart le cucine. Questi sono solo alcuni dei motivi per cui investire in attrezzature da cucina di qualità può essere un investimento redditizio per il tuo ristorante».

