Si è spento Adriano Zanotto, storico titolare del Gambrinus

Si è spento a 87 anni il cavaliere e commendatore Adriano Zanotto, titolare del Ristorante Gambrinus di San Polo di Piave (Tv). Era ricoverato all'ospedale di Treviso da qualche giorno quando le condizioni sono peggiorate. Ad accompagnarlo, la moglie Rosa, che ha condiviso la grande avventura gastronomica del Gambrinus. Il l testimone del Gambrinus passa ai tre figli, Gianmaria, Pierchristian e Marianna.

Adriano Zanotto (a sinistra) con la famiglia

Appassionato di natura e arte, è ideatore del Premio Gambrinus Giuseppe Mazzotti per la letteratura di montagna, l'esplorazione, l'ecologia e l'artigianato di tradizione. Zanotti è stato anche autore di diverse pubblicazioni, anche a livello internazionale. Presa la gestione del Gambrinus nel 1958, a soli 21 anni, ha trasformato una locanda di paese in un punto di riferimento della cucina veneta - e italiana in generale - nel mondo.

