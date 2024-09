La storia di un maestro della pasticceria al cinema: arriva il film su Massari?

Sul red carpet di Venezia c'è stata una sorpresa per tutti gli appassionati di pasticceria: Iginio Massari, maestro pasticcere, ha infatti annunciato personalmente che verrà prodotto un film sulla sua vita, e sarà una produzione americana.

Il maestro pasticcere Iginio Massari

A riportare le sue parole è stato Il Gazzettino, in occasione della presenza del celebre pasticcere alla 81ª Mostra del Cinema. Ma sarà una piccola produzione indipendente o magari una serie su Netflix? Sembra che le aspettative siano ancora più grandi. «Chi mi interpreterà? Non lo so, so solo che il cast dovrebbe essere americano» ha dichiarato Iginio Massari al quotidiano.

© Riproduzione riservata