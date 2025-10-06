Addio a Aimo Moroni, simbolo della cucina italiana

Grave lutto nel mondo della ristorazione italiana. La scorsa notte infatti è scomparso Aimo Moroni. Classe 1934, Moroni è stato uno dei più grandi interpreti della cucina italiana contemporanea, simbolo di autenticità, cultura gastronomica e rispetto assoluto per la materia prima.

Aimo Moroni, qui assieme ai suoi due allievi Fabio Pisani e Alessandro Negrini

Nato a Pescia, in Toscana, visse un’infanzia segnata dalle difficoltà del dopoguerra. Arrivò a Milano nel 1946, appena dodicenne, per lavorare e costruire il proprio futuro. Dopo i primi impieghi, nel 1962 insieme alla moglie Nadia aprì in via Montecuccoli la Trattoria di Aimo e Nadia, poi diventato Il Luogo di Aimo e Nadia, destinato a diventare un punto di riferimento assoluto dell’alta cucina italiana, e arrivato a ottenere 2 stelle Michelin.

Oltre a questo, Moroni ha ricevuto numerosi riconoscimenti per il suo contributo alla gastronomia, tra cui l'Ambrogino d'Oro nel 2005, conferito dal Comune di Milano per il suo impegno nella promozione della cultura culinaria.

Oggi il ristorante, guidato dalla figlia Stefania Moroni con gli chef Fabio Pisani e Alessandro Negrini, continua a interpretare con eleganza la visione di Aimo. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nella cultura gastronomica italiana.

La redazione di Italia a Tavola porge le condoglianze alla moglie Nadia e la figlia Stefania, oltre agli chef che gli sono stati accanto, in primis proprio Pisani e Negrini.

Il commento del presidente Fipe Lino Stoppani

Lino Stoppani, presidente di Fipe, ha espresso profonda commozione per la scomparsa di Aimo Moroni, definendolo «una persona seria, modesta, generosa e buona, oltre che un grandissimo tecnico». Secondo Stoppani, Moroni era uno dei protagonisti della ristorazione italiana del dopoguerra, quella generazione capace di realizzare «cose grandiose in tutti i campi». Le due stelle Michelin del suo ristorante ne certificavano il valore, e Stoppani ha sottolineato che probabilmente meritava anche la terza, «se non fosse stato in periferia a Milano».

Il presidente ha ricordato anche l’impegno di Aimo verso l’associazionismo: «Ha sempre capito l’importanza di stare vicino all’associazione», partecipando attivamente alle iniziative di Fipe, dedicando tempo e risorse per sostenere il settore. Stoppani ha raccontato momenti personali condivisi con Moroni, come i colloqui con amici e colleghi sulle difficoltà degli inizi, partendo senza mezzi ma con passione, determinazione e talento: «Due secondi a far capire l’importanza delle associazioni di categoria».

Lino Stoppani, presidente di Fipe Confcommercio

Non sono mancati i riferimenti alla sua cucina: piatti come lo spaghetto al cipollotto, la zuppa etrusca e la cotoletta di scamone erano eseguiti con precisione, rispettando gli ingredienti e dando identità ai piatti, come ricordava Stoppani: «Non sbagliava mai, usava con parsimonia gli ingredienti e valorizzava il gusto autentico».

Moroni si distingueva non solo per il talento tecnico, ma anche per i valori umani: rispetto, sensibilità e generosità, sempre pronto a sostenere iniziative associative. «Le persone buone – ha concluso Stoppani – voglio ancora più bene. E sicuramente Aimo è tra queste». La sua eredità rimane un esempio sia professionale sia personale per la ristorazione italiana.

