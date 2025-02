Sommelier, svolta storica: arriva il codice Ateco dedicato

Dal 1° aprile 2025 entrerà in vigore il codice Ateco 74.99.41, che identifica le attività di consulenza fornite da enotecari e sommelier. Una novità che rappresenta un riconoscimento formale per la professione, offrendo maggiore chiarezza normativa e nuove opportunità economiche.

Anche i sommelier avranno un codice Ateco dedicato

Sommelier, il nuovo codice Ateco

Il codice Ateco è lo strumento utilizzato per classificare le attività economiche in Italia. L’introduzione del codice 74.99.41 permette di riconoscere il sommelier come una figura autonoma e distinta dal settore dell’hospitality, con la possibilità di operare in ambiti più ampi come consulenza, formazione, eventi e comunicazione del vino. Il risultato è frutto del lavoro svolto da Aspi (Associazione della Sommellerie Professionale Italiana) in collaborazione con il Comitato Istat, con l’obiettivo di dare un’identità economica chiara alla professione.

Aspi, unica associazione del settore riconosciuta, ha avuto un ruolo determinante nel processo. Il presidente Giuseppe Vaccarini, lavorando insieme ad Aepi, ha instaurato un dialogo con le istituzioni per ottenere il riconoscimento ufficiale della sommellerie. Secondo Vaccarini, il nuovo codice Ateco rappresenta un passo importante per la categoria, fornendo un quadro normativo chiaro e una maggiore tutela per i professionisti del settore.

Sommelier, le opportunità

L’introduzione del codice 74.99.41 offre ai sommelier diversi vantaggi. Il riconoscimento ufficiale garantisce una classificazione chiara della professione, permettendo ai lavoratori del settore di accedere a incentivi e agevolazioni fiscali riservati alle attività economiche riconosciute. Inoltre, contribuisce a rafforzare l’immagine pubblica e istituzionale della sommellerie, aumentando la credibilità della figura professionale.

Grazie a questo nuovo strumento, i sommelier italiani potranno operare in un contesto più strutturato e sicuro, con migliori prospettive di crescita nel settore vinicolo. Aspi invita i professionisti a esplorare le opportunità offerte dal codice Ateco, favorendo lo sviluppo di nuove attività legate alla consulenza, alla formazione e alla promozione del vino.

