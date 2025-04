Ampi, Sal De Riso confermato presidente. Nel direttivo quattro nuovi ingressi

Si è concluso il 33° simposio tecnico di Ampi, tenutosi dal 31 marzo al 2 aprile ad Alma - la Scuola internazionale di cucina italiana. L'evento ha portato significative novità per l'Accademia maestri pasticceri italiani, con il rinnovo del direttivo e l'ingresso di nuovi membri. L'Assemblea ha votato il nuovo consiglio direttivo, confermando Sal De Riso come presidente per un altro quadriennio.

Sal De Riso confermato presidente Ampi

Simposio Ampi, il nuovo direttivo

Al fianco di Sal De Riso, nei ruoli di vice presidenti, sono stati nominati Santi Palazzolo e Paolo Sacchetti. Il nuovo organigramma si arricchisce con l'ingresso di Luigi Biasetto, Emmanuele Forcone, Armando Palmieri e Carmen Vecchione, che si aggiungono a Denis Dianin, Andrea Urbani, Stefano Zizzola, Roberto Cosmo e Giuseppe Amato.

«Questa riconferma - ha detto il presidente - è un'emozione, se possibile ancora superiore a quella provata quando, quattro anni fa, venni eletto presidente. Significa che abbiamo - uso il plurale non per forma ma per sostanza - lavorato bene, che l'Associazione è forte e coesa. Il nuovo direttivo, poi, con gli ingressi dei Maestri Luigi Biasetto, Emmanuele Forcone, Armando Palmieri e Carmen Vecchione, acquisisce nuova linfa, come è giusto che sia. Siamo consapevoli che il cammino da fare sia ancora tanto ma lo spirito è quello giusto, così come lo sono le motivazioni e il senso di responsabilità verso il settore della pasticceria. Come presidente e come uomo ne sono profondamente orgoglioso e non posso che ringraziare l'assemblea per questa rinnovata fiducia».

Simposio Ampi, il nuovo ingresso

Ma non è tutto: il Simposio ha sancito anche l'ingresso del piemontese Luca Montersino tra i Maestri dell'Accademia, portando così a 59 il numero degli esperti che operano sul territorio nazionale e internazionale. Chef poliedrico, consulente e docente, Montersino è noto per aver rivoluzionato la pasticceria con un approccio salutistico e inclusivo, attento alle intolleranze alimentari. Fondatore di un laboratorio ad Alba nel 2004, ha diffuso la sua visione anche attraverso numerosi programmi televisivi, tra cui Peccati di Gola, Accademia Montersino e La prova del cuoco.

Autore di oltre venti libri dedicati alla pasticceria e alla cucina, il suo ingresso nell'Accademia rappresenta un valore aggiunto per l'intero settore. Con queste importanti novità, Ampi si conferma ancora una volta un punto di riferimento per l'eccellenza della pasticceria italiana.

© Riproduzione riservata