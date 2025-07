Conpait: Musolino riconfermato presidente. Ecco il nuovo direttivo

Si è svolta a Roma, presso l'Hotel Royal Santina, l'assemblea nazionale di Conpait - Confederazione Pasticceri Italiani, che ha visto la riconferma unanime di Angelo Musolino alla presidenza dell'associazione. Una decisione che riflette il riconoscimento da parte della base associativa per il lavoro svolto negli ultimi anni, durante i quali Conpait ha consolidato il proprio ruolo come organismo rappresentativo del settore pasticceria, sia in ambito nazionale che internazionale.

Angelo Musolino, rinconfermato presidente di Conpait

Nel corso dell'incontro, Musolino ha illustrato i principali risultati raggiunti, tra cui spiccano l'espansione delle attività formative, il rafforzamento delle relazioni con le istituzioni e l'avvio di progetti mirati alla valorizzazione dell'artigianalità italiana nel comparto dolciario. Conpait si è distinta per il lavoro capillare svolto sul territorio e per il potenziamento dei percorsi formativi, ritenuti sempre più centrali per lo sviluppo delle competenze tecniche e gestionali dei professionisti. Oltre alla conferma della presidenza, l'assemblea ha definito la composizione del nuovo direttivo nazionale, mantenendo una linea di continuità e valorizzazione delle competenze interne. Davide Destefano, Matteo Papagno, Massimo Chierico, Fabio Taverna, Peppe Leotta, Davide Lauria e Riccardo Magni affiancheranno Musolino nel lavoro del consiglio direttivo, insieme ai delegati regionali. Peppe Leotta assumerà il ruolo di vicepresidente, Matteo Papagno quello di segretario e Davide Destefano sarà il tesoriere dell'associazione. Inoltre, Musolino ha proposto la nomina di Massimo Chierico a Presidente onorario, figura da sempre punto di riferimento per la comunità pasticcera.

Durante il suo intervento, Musolino ha sottolineato la necessità di una rappresentanza forte e unita per la pasticceria italiana. «La pasticceria italiana merita una voce forte e coesa - ha dichiarato - Continueremo a lavorare per sostenere i professionisti del settore e per promuovere l'eccellenza che ci contraddistingue nel mondo». Un impegno che si traduce nella volontà di proseguire con azioni concrete in favore dell'intera filiera, puntando sulla formazione continua, sul ricambio generazionale e sul valore culturale dell'artigianalità. La giornata si è conclusa con un caloroso applauso da parte dei partecipanti e con l'annuncio di nuove iniziative già in programma per i mesi a venire. Tra gli obiettivi principali, Conpait si propone di rafforzare la promozione del made in Italy dolciario, di intensificare i rapporti con il sistema scolastico e formativo, e di lavorare per una sempre maggiore internazionalizzazione delle professionalità italiane nel settore. Grande attenzione sarà inoltre riservata allo sviluppo di una pasticceria sostenibile e alla valorizzazione delle eccellenze regionali.

© Riproduzione riservata