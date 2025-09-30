EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
Dopo sei anni di attesa, Roma e Spazio Novecento hanno ospitato la  edizione dei Pizza Awards Italia, evento che celebra le migliori pizzerie italiane. La classifica ha premiato quattro pizzaioli di rilievo: Raffaele Bonetta (33°), Paolo De Simone (37°), Emanuele Riemma (42°) e Angelo Pezzella (45°).

Pizza Awards: la premiazione Pizza Awards Italia 2025: premiati Bonetta De Simone Riemma e Pezzella

Pizza Awards: la premiazione

I riconoscimenti individuali

Emanuele Riemma ha ottenuto anche due premi speciali: “Miglior Pizzeria in Sardegna” e “Miglior Carta dei Cocktail”, mentre gli altri protagonisti hanno sottolineato il valore della squadra e della clientela.

«La pizza è identità, territorio e passione» ha dichiarato Raffaele Bonetta, «essere tra i primi cinquanta è già una vittoria condivisa con la mia squadra».

Per Paolo De Simone, la tradizione resta il punto fermo: «Ogni riconoscimento è il frutto di anni di lavoro sulle materie prime. Questo è un punto di partenza per fare ancora meglio».

Emanuele Riemma ha commentato: «Essere Miglior Pizzeria in Sardegna è un onore che dedico alla mia terra. La Miglior Carta dei Cocktail riconosce la voglia di innovare e sperimentare».

Infine, Angelo Pezzella ha sottolineato: «Il mio obiettivo resta far vivere l’esperienza autentica della pizza napoletana a Roma. Dedico questo risultato ai miei clienti».

Una giornata tra conferenze e show cooking

La manifestazione si è aperta con la prima Pizza Conference, dedicata agli operatori del settore, e si è conclusa con la cerimonia di consegna di 43 premi assegnati da una giuria di oltre 200 giornalisti gastronomici.

Non sono mancati gli show cooking, che hanno permesso al pubblico di conoscere da vicino le creazioni dei pizzaioli premiati, prima del Gala della Pizza che ha chiuso l’evento.

I Pizza Awards hanno ribadito il ruolo della pizza come ambasciatrice del Made in Italy, confermando un comparto in continua evoluzione che unisce ricerca, tradizione e nuove tendenze.

© Riproduzione riservata

 
