Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
giovedì 12 marzo 2026  | aggiornato alle 19:54 | 117953 articoli pubblicati

Feudo Arancio
ROS
Feudo Arancio

dal masaf

Un tricolore sulla giacca: a Borghese lo scudetto della “Cucina italiana patrimonio Unesco”

Lo chef ha annunciato sui social il riconoscimento consegnato dal Masaf: un simbolo tricolore da indossare sulla divisa, legato alla proclamazione della cucina italiana come patrimonio immateriale dell’Unesco

 
12 marzo 2026 | 18:36

Un tricolore sulla giacca: a Borghese lo scudetto della “Cucina italiana patrimonio Unesco”

Lo chef ha annunciato sui social il riconoscimento consegnato dal Masaf: un simbolo tricolore da indossare sulla divisa, legato alla proclamazione della cucina italiana come patrimonio immateriale dell’Unesco

12 marzo 2026 | 18:36
 

Lo chef Alessandro Borghese ha ricevuto dal ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) lo scudetto ufficiale della “Cucina italiana patrimonio Unesco”, un simbolo destinato a identificare cuochi e professionisti che si riconoscono nel percorso che ha portato la nostra cucina a ottenere il riconoscimento come patrimonio immateriale.

Borghese premiato con lo scudetto della “Cucina italiana patrimonio Unesco”

Borghese ha ricevuto lo scudetto della “Cucina italiana patrimonio Unesco”

Borghese lo ha annunciato sui suoi canali social spiegando che lo scudetto - un tricolore ricamato sulla giacca da chef - rappresenta un segno di appartenenza prima ancora che un riconoscimento personale. Il cuoco milanese, patron dei ristoranti “AB - Il lusso della semplicità” e volto noto della tv, ha raccontato il valore simbolico di quel piccolo distintivo cucito sulla giacca. «Questo scudetto tricolore per me significa appartenenza, tradizione e orgoglio. Per tutti noi che ogni giorno, nelle cucine e nelle sale, portiamo avanti una storia straordinaria fatta di memoria, tecnica e passione» ha scritto lo chef Borghese in un post sul proprio profilo Instagram.

Il riconoscimento, ricordiamo, è stato presentato durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo, contesto che negli ultimi anni ha ospitato sempre più spesso momenti legati alla cultura gastronomica italiana. L’iniziativa vuole sottolineare la proclamazione della cucina italiana a patrimonio immateriale dell’Unesco, un percorso costruito negli anni da istituzioni, associazioni, professionisti del settore e media (tra cui anche Italia a Tavola), con l’obiettivo di riconoscere formalmente il valore culturale di un patrimonio fatto di gesti, ricette, prodotti e rituali quotidiani.

Nel caso di Borghese il legame con questa candidatura è stato anche diretto. Lo chef, infatti, è stato tra i sostenitori del progetto e negli ultimi anni ha più volte insistito su un tema che nel mondo della ristorazione ritorna spesso: la cucina italiana non è soltanto un insieme di piatti iconici, ma un sistema culturale che passa attraverso filiere agricole, territori e soprattutto persone. Cuochi, certo, ma anche produttori, camerieri, artigiani del gusto.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
cucina italiana unesco chef Alessandro Borghese
FLASH NEWS
Loading...
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Salomon
Bollicine in Villa
Best Wine Stars
Debic
Salomon
Bollicine in Villa
Best Wine Stars
Debic
Molino Dallagiovanna
Caviar Import

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026