Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 03 marzo 2026  | aggiornato alle 20:47

Colomba classica, salata e gelato: ecco i tre vincitori del campionato della Fipgc

Sono Antonio Gargiulo, Raffaele Romano e Massimo Esposito i maestri pasticcieri che a Carrara hanno convinto la giuria tra oltre 80 creazioni, imponendosi in una gara decisa da scarti minimi e altissimo livello tecnico

 
03 marzo 2026 | 19:04

Colomba classica, salata e gelato: ecco i tre vincitori del campionato della Fipgc

Sono Antonio Gargiulo, Raffaele Romano e Massimo Esposito i maestri pasticcieri che a Carrara hanno convinto la giuria tra oltre 80 creazioni, imponendosi in una gara decisa da scarti minimi e altissimo livello tecnico

03 marzo 2026 | 19:04
 

Alla Tirreno Ct di Carrara, il campionatoMiglior colomba d’Italia” promosso dalla Fipgc (Federazione internazionale pasticceria, gelateria e cioccolateria) ha incoronato i suoi vincitori 2026: Antonio Gargiulo di Sant’Agnello (Na) per la Colomba classica, Raffaele Romano di Solofra (Av) per la Colomba salata e Massimo Esposito di Catanzaro per la neonata categoria Colomba gelato.

colomba

Massimo Esposito, Antonio Gargiulo e Raffaele Romano

Oltre 80 colombe sono state sottoposte alla valutazione della giuria, chiamata a misurare ogni dettaglio: impasto, struttura, equilibrio aromatico, coerenza con il disciplinare. «Quest’anno, osservando la classifica, siamo rimasti esterrefatti: dal primo al decimo classificato lo scarto è stato di pochissimi punti. Un livello così elevato non si era mai visto prima» ha dichiarato il presidente della Fipgc, Matteo Cutolo. «Competizioni come questa hanno l’obiettivo di alzare ogni anno l’asticella dell’eccellenza e favorire la crescita professionale. Non basta restare all’interno del proprio laboratorio: è il confronto con gli altri professionisti che permette di migliorarsi. Per questo puntiamo con determinazione sulla formazione».

A valutare le creazioni, ricordiamo, è stata una giuria composta da Beatrice Volta, Ruggiero Carli, Valerio Angelino Catella, Marco Massi, Ciro Chiummo e Federico Molinari, professionisti chiamati a un compito delicato: scegliere il migliore in un contesto dove il margine di errore è minimo. E proprio per questo, guardando ai punteggi ravvicinati, emerge un dato che va oltre i singoli vincitori. La colomba, spesso considerata un prodotto stagionale, è diventata terreno di ricerca, studio, confronto fra scuole e territori diversi.

colomba fipgc pasticceri tirreno ct carrara Matteo Cutolo Antonio Gargiulo Raffaele Romano Massimo Esposito
