Starbucks, nuova apertura a Firenze: è il terzo store in città

Firenze, città dell’arte e della cultura, patria di Dante e culla del Rinascimento, dà il benvenuto al terzo store Starbucks posizionato in centro città. Il negozio apre al pubblico a partire da venerdì 30 giugno creando 31 nuovi posti di lavoro. Questo è il 28° negozio Starbucks in Italia, parte di un più ampio piano di espansione nel Paese.

Il nuovo Starbucks di via Cerretani a Firenze

Situato nel cuore di Firenze, a due passi dalla cattedrale di Santa Maria del Fiore e da piazza del Duomo con la celebre cupola del Brunelleschi, il nuovo store unisce le tinte cromatiche della vicina cattedrale con degli artwork a tema botanico. Il design del negozio rispetta le strutture architettoniche esistenti con archi, volte e soffitto con travi in legno.

Lo store si estende su una superficie di 200 metri quadrati e offre oltre 40 posti a sedere che regalano uno spazio ampio e accogliente, adatto sia per gruppi di amici, sia a chi ha bisogno di un luogo tranquillo per lavorare o rilassarsi.

Classiche o stagionali, le bevande Starbucks attendono i clienti nuovi e quelli già consolidati. Il menu comprende i drink della Campagna Summer, Starbucks Refresha Drink e il Frappuccino Blended, così come Oleato, l’ultima novità della casa, una gamma di bevande a base di caffè espresso della miglior qualità, emulsionato con olio extra vergine di oliva. È disponibile anche un menu con le proposte Food, che comprendono bagel, croissant e muffin, offrendo ai consumatori la possibilità di gustare l’offerta food and beverage di Starbucks nel centro di Firenze.

Matteo Morandi, Ceo di Starbucks Italy, ha commentato: «Siamo entusiasti di aprire il nuovo store nella magnifica cornice di Firenze, che accoglierà la comunità locale e i turisti che arrivano in città per ammirare alcuni tra i migliori capolavori d’arte che il nostro Paese offre. Questa apertura rafforza il nostro impegno a continuare la crescita in Italia, con l’obiettivo di portare l’esperienza unica di Starbucks ad ancora più consumatori italiani».

Gli interni dello Starbucks di via Cerretani a Firenze

Vincenzo Catrambone, general manager di Starbucks Italia, ha aggiunto: «Siamo felici di aprire questo terzo store nella splendida città di Firenze, a pochi passi da due dei monumenti più iconici dell’arte architettonica italiana. Sin dal suo ingresso, nel 2018, nel mercato italiano, la partnership tra Starbucks e Percassi ha portato lo storico marchio americano nei luoghi più belli della nostra penisola, con l’obiettivo di rendere i dipendenti, i clienti e il caffè gli elementi cardine dell’azienda». Dopo Firenze, Starbucks non si ferma. Nuove aperture e sorprese attendono clienti fedeli e curiosi: stay tuned!

Starbucks Firenze

Via de’ Cerretani 46/R - 50123, Firenze

© Riproduzione riservata