Portofino, Belmond acquisisce Villa Beatrice

La vision a lungo termine di Belmond è di essere il brand di esperienze

di viaggi di lusso più desiderato al mondo. Nell’ambito di questa vision si inserisce la sua espansione strategica che vedrà proprietà uniche nel loro genere unirsi al suo straordinario portfolio ricco di storia e patrimonio.

Villa Beatrice

Belmond conferma di aver completato la transazione per l'acquisizione di Villa Beatrice, già Castello Odero, edificio storico del XX secolo, progettato dall’architetto Gino Coppedè e situato a Portofino.

La Villa - commissionata dal famoso imprenditore ligure Attilio Odero - si trova in uno dei migliori punti panoramici della zona, proprio sopra Punta Caiega, offrendo così agli ospiti una privilegiata posizione e una vista mozzafiato sulla riviera ligure.

Quali custodi di un patrimonio senza tempo, ci prenderemo il tempo per comprendere la storia di Villa Beatrice, il suo legame con la comunità locale e la sua rilevanza contemporanea per l'incantevole borgo di Portofino. Non vediamo l'ora di condividere a tempo debito i piani futuri per Villa Beatrice e il suo nuovo

percorso come parte del brand Belmond.

