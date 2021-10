La nuova Private Beauty Escape firmata Susanne Kaufmann all'Eden del Lago di Garda

Dopo aver svelato il suo nuovo lifestyle e nome, l'Eden Reserve Hotel & Villas sul Lago di Garda - dove spazio, design e servizi alberghieri di altissimo standard si uniscono – trasforma le futuristiche e hollywoodiane Ville e gli Appartamenti Landmark nella nuova Private Beauty Escape.

Eden Reserve Hotel & Villas

Accolgono le nuove esigenze dell'ospitalità, le straordinarie residenze private firmate dagli archistar internazionali, David Chipperfield, Richard Meier, Marc Mark dello Studio di Architettura ATP Sphere e di Enzo Enea – per la landscape architecture – e Matteo Thun e fanno delle loro Private Spa il fulcro dell’autunno e inverno, coccolando gli ospiti con la nuova Private Beauty Escape, l'esclusivo benessere per il corpo, la mente e i sensi.

Immersi nella natura, dove la vista raggiunge l'orizzonte, rigenerandosi proprio grazie ad essa e ai suoi preziosi elementi, la Private Beauty Escape prevede un percorso di trattamenti viso & corpo firmati Susanne Kaufmann, la filosofia di benessere e prodotti al 100% naturali che, come la omonima fondatrice, credono che la bellezza più autentica risieda proprio nella natura e nelle sue risorse infinite e affascinanti.

Attraverso formulazioni realizzate con ingredienti esclusivamente naturali, nel rispetto dell'ambiente, con una produzione che consente di preservarne inalterate le proprietà benefiche e curative dei prodotti, la filosofia di Susanne si caratterizza per un approccio globale che non considera soltanto il tipo di pelle, ma lo stile di vita e l'aria che la persona respira ogni giorno.

In esclusiva al Lago di Garda, questo retreat inizia dalla bellezza dell'architettura delle Ville e degli Appartamenti che avvolge gli ospiti e li trasporta in una nuova dimensione, incantando gli esteti.

Ognuna delle 2 Ville e Appartamenti Landmark dispone di Spa Privata, perfettamente armonizzata con il contesto naturale in cui si inserisce; Le Spa private si trovano all'interno di ogni Villa e Appartamento e dispongono di di piscina privata, area termale & fitness – con una superficie dai 100 a 150 mq.

Le ampie Ville ed Appartamenti che le ospitano, si caratterizzano per il design e la luce, lo spazio è infinito, con grandi terrazze e vista panoramica sul lago e, loro interno, pezzi di design unici. Sono tutte diverse e possono accogliere da 2 a 10 persone, ideali per un retreat di coppia, in famiglia o per un gruppo di amici o team building, nella più esclusiva privacy.

Il percorso proposto dal Private Beauty escape, si avvale, quindi, dell'utilizzo degli innovativi prodotti di Susanne, come ad esempio l'inedito prodotto SK Blue Light Defense, il nuovo prodotto del brand appositamente studiato per lavorare contro l'iper pigmentazione causata dall'eccessiva esposizione a strumenti digitali – abbinato al trattamento GLOW, per dare nuova luce alla pelle stressata.

Dopo la fondamentale consulenza della Spa Manager, che analizza lo stato di salute e il benessere dei clienti, inizia un doppio percorso, con ulteriori trattamenti personalizzati firmati Susanne Kaufmann per enfatizzare e donare nuova luce al volto oppure un percorso wellbeing con terapisti specializzati nell'approccio olistico per concentrarsi sulla riflessologia plantare, shiatsu, yoga.

In una meta tranquilla e mindfulness come il Lago di Garda, non può mancare una proposta di menu dall'anima equilibrata, light & detox – a colazione, pranzo e a cena – curata dall'Executive Chef del ristorante La Celeste dell'Eden Reserve, Marco Carasi, preparata e servita rigorosamente in villa o in appartamento.

